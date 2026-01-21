Десять дней страха: в Индии жертвами нападений слона стали 22 человека

Животное в состоянии муста за короткое время убило десятки людей и продолжает представлять серьезную угрозу для местных жителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Javed Dar; 5-tv.ru

В Индии жертвами нападений слона стали 22 человека

Взбесившийся слон вот уже десять дней держит в страхе целый регион в Индии. Сегодня стало известно о том, что он убил уже 22 человека, в том числе и погонщика, который должен был его усыпить.

У слона так называемый муст — состояние, когда тестостерон у него повышается в десятки раз. Местные знают, что это не связано с брачным периодом, просто огромное животное становится неуправляемым, агрессивным, нападает на всех, и поймать его практически невозможно. Во время муста слон может преодолевать огромные расстояния, и ему лучше не попадаться. Этот самец уже поставил рекорд по количеству жертв.

Ранее, писал 5-tv.ru, дикие слоны сломали ноги мужчине, а затем вернулись той же ночью и убили его. Погибший житель Малайзии никогда раньше не сталкивался с агрессивными животными. Тело мужчины обнаружили с характерными травмами. Он работал в лесозаготовительной отрасли около 30 лет, но на этом участке проработал всего две недели. По словам его младшего брата, мужчина был тихим и осторожным, и никогда раньше не сталкивался с агрессивными дикими животными.

Десять дней страха: в Индии жертвами нападений слона стали 22 человека
