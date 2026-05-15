Катастрофическая ошибка: кит Тимми предположительно умер у берегов Дании

Диана Кулманакова
За спасением млекопитающего следил практически весь мир.

Что случилось с застрявшим в Балтийском море китом Тимми

Bild: кит Тимми предположительно найден мертвым у берегов Дании

У датского острова Анхольт нашли тело крупного кита, которое, по мнению специалистов, «с высокой долей вероятности» принадлежит знаменитому горбатому киту Тимми. Об этом сообщило издание Bild.

Что случилось с китом Тимми: хроника событий

История Тимми началась еще в начале марта 2026 года. Кит заблудился в Балтийском море и несколько недель безуспешно пытался найти путь обратно в океан.

Он трижды оказывался на мели — сначала у Тиммендорфер-Штранда, затем у острова Пель.

Затем, 28 апреля, после долгих споров экологи и волонтеры на специальной водной барже доставили ослабевшее животное в Северное море и выпустили примерно в 70 километрах от датского побережья.

На его спину закрепили GPS-передатчик, чтобы следить за перемещениями.

Однако уже 10 мая сигналы с датчика перестали поступать. По одной из версий, устройство вышло из строя, по другой — кит перестал всплывать. При последнем сценарии это означает его гибель.

Обнаружение тела у острова Анхольт

Рыбаки 14 мая заметили в 75 метрах от берега острова Анхольт крупную тушу мертвого кита длиной от десяти до 15 метров.

Представители датской природоохранной службы подтвердили, что, по предварительной оценке немецких и датских специалистов, это «с высокой долей вероятности» Тимми.

Окончательный вывод сделают после взятия проб тканей и генетической экспертизы.

Кто виноват и что дальше

Судьба Тимми вызвала бурную дискуссию в Германии и по всему миру. Многие эксперты, в том числе представители Немецкого океанографического музея, изначально предупреждали, что животное слишком слабо и не переживет транспортировку и выпуск в открытое море.

Ветеринары придерживались противоположного мнения.

«Катастрофическая человеческая ошибка», — написал один из пользователей в соцсетях.

Другие, напротив, благодарят волонтеров за попытку: «Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем ничего не делать».

Пока сообщения о гибели Тимми не подтвердились. Итоговый вывод сделают в ближайшие дни после ДНК-теста.

