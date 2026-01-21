«Если ее снова где-то заметят»: чем рискует Аглая Тарасова на условном сроке

Юрист Соловьев: за новые нарушения Аглае Тарасовой грозит лишение свободы

Актрисе Аглае Тарасовой, осужденной на три года условно за контрабанду наркотиков, грозит реалный срок в случае новые нарушений. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что походы к врачам не являются нарушением условий условного срока.

«У Тарасовой нет ограничений по походам к косметологу. Исполнение наказания контролируют органы внутренних дел и ФСИН. Ей нужно отмечаться периодически… Условный срок — это тоже отбывание наказания, никаких „заграничных вояжей“ в данном случае быть не может», — сказал юрист.

Однако эксперт предупредил, что за новые нарушения актрисе грозит реальное лишение свободы.

«Если ее снова где-то заметят за потреблением каких-то веществ или иным правонарушением, связанным с наркотиками, то ей сразу дадут реальный срок. Иные правонарушения тоже могут считаться основанием», — подчеркнул Соловьев.

Он добавил, что систематическое нарушение административного законодательства и пропуски обязательных отметок могут повлечь замену наказания.

Аглая Тарасова была осуждена в ноябре 2025 года по делу о контрабанде масла каннабиса, которое было обнаружено в ее багаже в аэропорту Домодедово.

