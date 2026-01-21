В отношении Чубайса открыли производство об аресте имущества на 11,9 млрд рублей

|
Элина Битюцкая
Судебные приставы начали новое исполнительное производство по иску «Роснано» к бывшему руководству компании.

Имущество Чубайса арестовано на 11,9 миллиардов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В отношении бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато новое исполнительное производство. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на материалы суда.

Общая сумма ареста составила почти 11,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета Чубайса, после чего судебные приставы открыли исполнительное производство об аресте его имущества на указанную сумму.

Ранее, в начале апреля 2025 года, арбитраж уже арестовывал активы Чубайса и семи других ответчиков на 5,6 миллиарда рублей по другому иску.

