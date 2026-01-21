«Куражитесь, пока мы проливаем кровь»: скандал вокруг вечеринки Rendez-Vous в Куршевеле

Бойцы СВО записывают гневные ролики после вечеринки Rendez-Vous в Куршевеле

Разгорается нешуточный скандал вокруг вечеринки модного магазина одежды и обуви Rendez-Vous, который отметил 16-летие своего бутика в Куршевеле и 25-летние бренда. По сети уже расползлись фото и видео с французского горнолыжного курорта с участием россиян.

Магазин организовал праздник с размахом: на мероприятие были приглашены десятки российских звезд, было много шампанского, меха, лошадей и поездок на вертолетах.

Гостям накрыли роскошные столы в ресторане La Folie Douce прямо в горах. Позже на этих столах знаменитости начинали «отжигать» по полной. Также публику развлекала французская певица Патрисия Каас.

Когда в сеть попали кадры с торжества, многие стали сравнивать его со скандальной «голой» вечеринкой телеведущей Анастасии Ивлеевой.

На новой вечеринке были замечены стилист Александр Рогов, модель Лена Перминова, блогер Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова и многие другие.

В интернете начались бурные обсуждения происходящего: многие возмущены этим «пиром во время чумы» и напоминают, в какое время мы живем. В свою очередь бойцы специальной военной операции записывают видео с передовой, где выражают свое негодование этим мероприятием.

«Вы показываете, как вы куражитесь, пока мы проливаем кровь», — так прокомментировал это шоу один из бойцов, свой ролик он выложил в соцсети.

Вместе со звездами на вечеринке также были и топ менеджеры Rendez-Vous. Известно, что организовала все это шоу директор по маркетингу бренда Алина Шаймиева. Интересно, что на спецфорумах можно найти много ее эротических фотографий.

