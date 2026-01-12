Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма

Экс-ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма

Экс-ведущую шоу «Орел и Решка» Василису Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма и отправили в камеру для иммигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Известно, что Хвостову задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. В паспорте у нее оказалось слишком много штампов, что насторожило офицеров. В результате экс-ведущую тревел-шоу отправили на дополнительный осмотр багажа.

При осмотре багажа пограничники достали из чемодана блогера так называемую «пошлую» Библию и костюм для БДСМ-вечеринки. Василиса пыталась объяснить сотрудникам аэропорта, что книга — это реквизит для съемок, а костюм предназначен для Хэллоуина. Судя по всему, пограничники так и не поняли ее.

В итоге Хвостову отвели в комнату для допроса и изъяли телефон. Во время проверки гаджета офицеры зашли в Instagram*, и их смутило описание профиля девушки: «семь лет секси путешествий». После этого визу девушки аннулировали, а ее саму отправили в камеру для иммигрантов. Однако спустя сутки Василису депортировали обратно в Европу.

