Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Блогершу задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка.

Блогера Василису Хвостову не пустили в США

Фото: www.globallookpress.com/Roberto Casimiro

Экс-ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма

Экс-ведущую шоу «Орел и Решка» Василису Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма и отправили в камеру для иммигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Известно, что Хвостову задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. В паспорте у нее оказалось слишком много штампов, что насторожило офицеров. В результате экс-ведущую тревел-шоу отправили на дополнительный осмотр багажа.

При осмотре багажа пограничники достали из чемодана блогера так называемую «пошлую» Библию и костюм для БДСМ-вечеринки. Василиса пыталась объяснить сотрудникам аэропорта, что книга — это реквизит для съемок, а костюм предназначен для Хэллоуина. Судя по всему, пограничники так и не поняли ее.

В итоге Хвостову отвели в комнату для допроса и изъяли телефон. Во время проверки гаджета офицеры зашли в Instagram*, и их смутило описание профиля девушки: «семь лет секси путешествий». После этого визу девушки аннулировали, а ее саму отправили в камеру для иммигрантов. Однако спустя сутки Василису депортировали обратно в Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Варшавы сотрудники авиационной безопасности отказали в посадке на самолет 29-летней гражданке Украины, которая перед рейсом в Цюрих написала на лбу помадой слово «бомба».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

