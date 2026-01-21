Дочь Томми Ли Джонса была беременна за три месяца до своей смерти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Новые подробности биографии звездной наследницы проливают свет на ее состояние перед трагедией.

Что случилось с дочерью Томми Ли Джонса

Фото: www.globallookpress.com/Amazon Studios

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Дочь Томми Ли Джонса была беременна за три месяца до своей смерти

Дочь звезды «Люди в черном» Томми Ли Джонса — Виктория — была беременна за три месяца до того, как ее обнаружили мертвой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные материалы.

О смерти 34-летней наследницы актера стало известно в первый день нового года. Ее обнаружил постоялец на 14 этаже отеля в Сан-Франциско. Персонал вызвал скорую. Медики констатировали смерть. Полиция не выявила следов насилия, травм или наркотиков.

Новые данные свидетельствуют о том, что еще в октябре 2025 года адвокаты женщины заявляли о ее деликатном положении. Она проходила фигуранткой дела о сопротивлении полиции и нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

«Защитник проинформирован и верит, что госпожа Джонс беременна», — сказано в судебной записи.

Хотя официальное заключение еще не обнародовано, основной версией считается передозировка наркотиками. Виктория долгое время боролась с зависимостью.

Известно, что Томми Ли Джонс был крайне обеспокоен судьбой дочери. Актер даже добивался установления опекунства над ней в августе 2023 года. На тот момент она проходила психиатрическое лечение из-за риска причинения себе вреда.

Инсайдеры отмечают, что Джонс, всегда отличавшийся суровым нравом, сейчас выглядит крайне изможденным и тяжело переживает потерю.

Виктория начинала карьеру актрисы еще ребенком, снявшись в эпизоде «Людей в черном — 2». Она также снималась в сериале «Холм одного дерева» и фильме «Три похоронных колодца Мельхиора Эстрады».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
«Посмотрите, что вытворяет»: Джигурда считает Волочкову круче Бритни Спирс
20:49
Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
20:31
Путин указал на необходимость решать все соцпроблемы участников СВО
20:21
Язык близости без слов: как по объятиям прочитать отношение к себе
20:09
Житель Балашихи распылил химикаты на семью с годовалым ребенком
19:59
Добро пожаловать отсюда: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026