Трагедия в семье лейтенанта Коломбо: умерла дочь актера Питера Фалька

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Отношения у звезды и его наследницы были натянуты.

Что сейчас с дочерьми актера Питера Фалька: конфликты

TMZ: дочь актера Питера Фалька свела счеты с жизнью

В Лос-Анджелесе приемная дочь знаменитого американского актера Питера Фалька — Жаклин Фальк — покончила с собой. Об этом сообщило издание TMZ.

Жаклин Фальк совершила самоубийство в возрасте 60 лет в своем собственном доме. Она была одной из двух дочерей, которых исполнитель роли легендарного детектива Коломбо воспитывал в первом браке с Элис Мэйо.

Несмотря на то, что после развода в 1976 году бывшие супруги сохранили дружеские отношения, общение актера с детьми было омрачено конфликтами.

В частности, сестра погибшей, Кэтрин, даже судилась с отцом из-за оплаты дорогостоящего обучения в университете. Исполнитель роли лейтенанта Коломбо настаивал на переводе дочери в более бюджетное учебное заведение, что привело к разрыву связей.

Ситуация в семье окончательно обострилась после женитьбы актера на Шире Дениз. Когда у кинозвезды диагностировали болезнь Альцгеймера, его новая супруга оформила опекунство и, по утверждениям Кэтрин, полностью изолировала отца от дочерей.

Кэтрин публично выражала негодование тем фактом, что вторая жена не пустила дочерей на похороны Питера Фалька в 2011 году. Жаклин же предпочитала вести более закрытый образ жизни и не комментировала семейную вражду в прессе.

Итогом долгой борьбы за права наследников в США стало принятие «Закона Питера Фалька», позволяющего детям навещать тяжелобольных родителей вопреки запретам опекунов.

