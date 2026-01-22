В Москве прошла премьера новой картины о русском самородке «Левша»

Россия переполнена самородками. Гордо заявили селебрити в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на светской премьере фильма «Левша».

Является ли умение выкручиваться из безвыходных ситуаций проявлением таланта — спор, не нашедший единомышленников среди знаменитостей. Но каждый артист не постеснялся сделать себе пару комплиментов и найти сходство с одаренным самородком — тем самым Левшой, который подковал блоху!

Бывший возлюбленный Юлии Пересильд актер Михаил Тройник уверен, русская смекалка практически не поддается логическому объяснению, ее в себе можно только почувствовать и понять, в чем она выражается. Актер вспомнил историю со студенческих времен, когда смог превзойти себя на все сто:

«Я тогда учился в Бауманке и поступал в Школу-Студию МХАТ… И мне сказали полностью поменять все стихи, басни и прозу, которые я читал. Я тогда как тот Левша за три дня нашел все новое и выучил огромную программу. Представляете масштаб стараний? Я не думаю, что смог бы повторить такое сейчас…»

Актриса Аглая Тарасова считает, что смекалка — это проявление, в первую очередь, умственных способностей. Тоже некий талант…

«Может ли талантливый человек позволять себе больше остальных? Только в вопросах самовыражения, а в плане общественных норм — никогда!» — утверждает Тарасова.

Вопрос о мерах дозволенности находчивых людей оказался непаханым полем для споров в светском обществе. Народный артист РФ Алексей Гуськов не согласился с мнением Тарасовой о том, что талантам нельзя переступать через черту. Для того чтобы все убедились в такой версии, актер посоветовал взглянуть на пример Леонардо да Винчи и его жизнь. Мол, тот уж точно многое себе позволял, что и делают, порой, наши дарования.

Главную роль в фильме «Левша» исполнил Юрий Колокольников. И, кстати, его герой один из немногих повторил образ из оригинальной версии произведения Николая Лескова. Остальных персонажей авторы позволили себе выдумать, как и сам сюжет. По словам съемочной группа, это не экранизация, это фильм, где рассмотрены ситуации из текста, но в совершенно других обстоятельствах. Такой подход еще раз доказывает, что Левша и блоха могут проявиться в любом времени, месте и человеке.

Колокольников шутит, что смекалка — русский культурный код, который помогает видеть свет там, где его нет. Но позже артист добавил, что у нас вся страна самородки, но наш ли это культурный код — слишком узко так судить. По его мнению, это в целом свойство Homo sapiens.

При этом не стоит забывать, чтобы стать легендарным Левшой в каком-то ремесле и хвалиться способностями, нужно активно трудиться и постоянно искать, в чем же ты так хорош, чтобы чуточку позволить себе больше остальных.

«Жизнь гораздо мудрее наших хотений, она предложит. Надо пробовать все, а потом свое точно откликнется!» — советует Алексей Гуськов.

Актер признается, что блох, конечно, не ковал, но выходы из невозможного найдет всегда, потому что обнаружив свой талант, он занялся его развитием, а не самовосхищением.

Такую позицию не мог не поддержать певец Илья Гуров, ведь его карьерная лестница вымощена из колоссальной дисциплины, труда и настойчивости. Этот характер, как выражается артист, закаляется исторически у родившихся на наших землях.

«Да, русский почти всегда из любых ситуаций найдет выход. Не зря мы выигрываем там, где, казалось бы, невозможно. Но в жизни вообще нет удачников и неудачников. Просто под лежачий камень вода не течет. Нужно делать…» — говорит Гуров.

