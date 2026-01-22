Полицейские подрались в ресторане из-за песен Шуфутинского

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Разногласия в музыкальных предпочтениях — страшное дело.

Полицейские подрались в ресторане из-за песен Шуфутинского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

В ресторане «Моцамета» в Ткибули грузинские полицейские устроили потасовку, причиной которой стали песни Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Конфликт разгорелся после того, как представители охранной полиции решили послушать композиции известного исполнителя, которые критики классифицируют как «воровской» репертуар. Находившиеся в том же заведении сотрудники криминальной полиции высказали резкое недовольство выбранным музыкальным сопровождением и потребовали немедленно прекратить трансляцию данных треков. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние: оппоненты начали швырять друг в друга посуду и мебель.

Столкновение не ограничилось стенами заведения и продолжилось на открытом воздухе. Пытаться утихомирить разбушевавшихся силовиков пришлось их коллегам — на место происшествия был вызван экипаж патрульной службы. В результате инцидента четверо участников «музыкальной битвы» были задержаны. В настоящее время им предъявлены официальные обвинения в совершении группового насилия. Согласно законодательству страны, проигравшим в споре о творчестве Шуфутинского теперь грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

