Нанес ущерб на 30 миллионов: нижегородского депутата-майнера признали невменяемым

Тридцать миллионов рублей за счет незаконного подключения к электросетям и никакой ответственности. Бывшего депутата из Нижегородской области освободили от наказания якобы из-за проблем со здоровьем и отправили домой лечиться. При этом ранее народный избранник ни на что не жаловался: активно строил не только политическую карьеру, но и вел бизнес. Корреспондент «Известий» Иван Литомин разбирался в этой запутанной истории.

От нашей съемочной группы пытается скрыться бывший депутат города Бор Михаил Каргин. Он заходит в здание суда, предъявляет документы, проходит досмотр, но на оглашение приговора не идет. Вместо него в зале — адвокат.

Каргина поймали на создании незаконной криптофермы и нелегальном подключении к электросетям. Народный избранник нанес ущерб почти 30 миллионов. И вот наконец-то должен был понести справедливое наказание. Но, внезапно, суд отправляет его на психиатрическое лечение. Якобы к сетям он подключался и криптовалюту майнил в невменяемом состоянии. Такой исход, кажется, удивил даже защитника. Адвокат Каргина комментирует решение судьи с довольной улыбкой.

— У него проблемы со здоровьем, у вашего подзащитного?

— Ну, возможно.

В лечебницу Каргин не отправится, суд постановил, что восстанавливать здоровье после того, как сжег электричества на десятки миллионов, можно амбулаторно.

Интересно, что сам Каргин был владельцем и гендиректором ООО «Энергия». Предприятие занимается строительством электросетей, монтажными работами. При этом официальный доход за 2021-й — всего 59 тысяч рублей. Намайненные биткоины здесь явно не прописаны. Зато, будучи бизнесменом, Каргин легко избрался в местный совет депутатов — на выборах 2020-го года набрал больше 70% голосов, участвовал в комиссии по политике, налогам и тарифам. Психическое расстройство, судя по всему, никак не мешало мужчине вести бизнес, строить политическую карьеру, принимать законы и «крутить» электричество.

«Я не знаю, нам куда Подгорбунский сказал, мы туда и подключились. Ничего такого не было. Он должен был оплачивать электроэнергию», — сказал Михаил Каргин.

Владимир Подгорбунский — еще один депутат местного горсовета и неуплаченные миллионы Каргин, судя по всему, пытается повесить на него. Возможно, опять помутнение. Однако на психически больного Каргин не похож: предвыборный ролик, плакаты. В его соцсетях все, как у людей — байки, балалайки, погружение под воду, восхождение в горы, костюмы, костюмы, костюмы...

Доказать, что Каргин, занимая свой пост, был действительно болен и совершал преступление, не отдавая себе отчет, могло только независимое обследование, но депутатам таких не проводят. Стать народным избранником может абсолютно любой, кто заручился поддержкой жителей.

«В законодательстве нет такого обязательного требования, что депутатам необходимо проходить такое обследование, только рекомендательного характера», — объяснила кандидат психологических наук, доцент кафедры общепедагогической психологии Московского психолого-социального университета клинический психолог Елена Кузнецова.

Возникает вопрос, как во время экспертизы в ходе разбирательства дела экс-депутат сумел убедить всех, что хитрые схемы с многомиллионным заработком проворачивал, будучи не в себе? К приговору, в отношении Каргина появились вопросы у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Возможно, решение Борского суда пересмотрят и народному избраннику нужно будет не только вернуть то, что присвоил, но и все-таки отправиться за решетку. По статье о причинении имущественного ущерба путем обмана грозит до пяти лет колонии.

