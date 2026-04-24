Ученые раскрыли тайну «инопланетного корабля», вторгшегося в Солнечную систему

Комета 3I/ATLAS могла появиться не в составе какой-либо звездной системы

Комета 3I/ATLAS, которую ранее прозвали «инопланетным кораблем», могла появиться вне состава какой-либо звездной системы. К такому выводу пришли ученые, их исследование опубликовал Университет штата Мичиган.

Специалисты обратили внимание на аномальный состав объекта. По их данным, содержание дейтерия в 3I/ATLAS примерно в 30 раз превышает показатели, характерные для комет, сформировавшихся в Солнечной системе.

Именно эта особенность может указывать на необычное происхождение небесного тела. По одной из версий, объект возник на дальних окраинах протопланетного диска. По другой — сформировался в изолированной области Галактики, где вообще не существовало собственной планетной системы.

Дополнительный интерес к объекту вызывает и его возраст. Ранее заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук (РАН) Валерий Шематович подтверждал, что комета старше и Солнца, и Земли.

Впервые об объекте астрономы сообщили в июле прошлого года, когда обнаружили его внутри орбиты Юпитера. С тех пор происхождение 3I/ATLAS остается предметом научных дискуссий, а новые данные лишь усиливают интерес к загадочной межзвездной гостье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.