Ученые раскрыли тайну «инопланетного корабля», вторгшегося в Солнечную систему

Дарья Орлова
Необычный состав кометы 3I/ATLAS заставил исследователей пересмотреть ее происхождение.

Комета 3I/ATLAS, которую ранее прозвали «инопланетным кораблем», могла появиться вне состава какой-либо звездной системы. К такому выводу пришли ученые, их исследование опубликовал Университет штата Мичиган.

Специалисты обратили внимание на аномальный состав объекта. По их данным, содержание дейтерия в 3I/ATLAS примерно в 30 раз превышает показатели, характерные для комет, сформировавшихся в Солнечной системе.

Именно эта особенность может указывать на необычное происхождение небесного тела. По одной из версий, объект возник на дальних окраинах протопланетного диска. По другой — сформировался в изолированной области Галактики, где вообще не существовало собственной планетной системы.

Дополнительный интерес к объекту вызывает и его возраст. Ранее заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук (РАН) Валерий Шематович подтверждал, что комета старше и Солнца, и Земли.

Впервые об объекте астрономы сообщили в июле прошлого года, когда обнаружили его внутри орбиты Юпитера. С тех пор происхождение 3I/ATLAS остается предметом научных дискуссий, а новые данные лишь усиливают интерес к загадочной межзвездной гостье.

75.53
0.70 88.28
0.75
