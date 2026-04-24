«Братан»: учитель едва не задушил ученика из-за невежливого обращения

Диана Кулманакова
В американском штате Арканзас учитель едва не задушил своего ученика во время урока из-за невежливого обращения. Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции, 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в нападении. Инцидент произошел в школе во время словесной перепалки, которая быстро переросла в физическое насилие.

Конфликт начался с простого вопроса учителя о наличии у мальчика компьютера, на что тот ответил: «Братан, у меня его нет».

Согласно материалам следствия, преподаватель бурно отреагировал на манеру общения подростка.

«Я тебе не братан, я — сэр», — заявил он.

«Виноват, маленький братан», — ухмыльнулся в ответ школьник.

Это окончательно вывело учителя из себя. Очевидцы и записи камер наблюдения подтверждают, что мужчина схватил юношу за одежду и с силой прижал к парте.

Когда пострадавший попытался покинуть кабинет, педагог последовал за ним в коридор, где схватил за горло и начал душить, прислонив к стене. Директор школы немедленно вызвал полицию.

Местные жители были возмущены действиями мужчины. Один из горожан отметил, что никакие слова не дают права учителю распускать руки, а гнев следует оставлять за пределами школы.

Стало известно, что обвиняемый был отпущен под залог вскоре после оформления в тюрьме округа. Расследование всех обстоятельств агрессивного поведения продолжается.

