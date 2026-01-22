Нужно кричать на кусты: Гвинет Пэлтроу дала советы по борьбе с тревожностью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Актриса выработала эффективную стратегию борьбы с негативным состоянием.

Как подавить тревожность

Фото: www.globallookpress.com/ Alessandro Bremec

Актриса Гвинет Пэлтроу посоветовала кричать на кусты для борьбы с тревожностью

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу дала рекомендации по преодолению тревожности и борьбе с выгоранием. Артистка советует для снижения уровня стресса покричать на кусты. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, передает People.

В рамках сессии вопросов и ответов основательница велнес-империи Goop призналась, что полностью избежать беспокойства в ее жизни невозможно. Однако она выработала эффективную стратегию минимизации негативных состояний.

Пэлтроу подчеркнула, что в сложные моменты старается фокусироваться на благодарности судьбе и не забывать о базовых вещах. Она концентрируется на глубоком дыхание и физической активности. Рассказывая о своих методах самопомощи, знаменитость упомянула весьма необычный способ разрядки.

«Я не могу полностью исключить тревогу, но пытаюсь сдерживать ее, вспоминая то, за что я благодарна, глубоко дыша, отправляясь на прогулку, а также крича на кусты (это помогает) и проявляя доброту к себе», — поделилась Гвинет Пэлтроу.

Помимо этого, актриса затронула тему профессионального выгорания. Она отметила, что в текущем году она поставила в приоритет качественный сон и установку четких границ между работой и личным временем. Ранее Пэлтроу часто страдала от чрезмерной нагрузки и хронической усталости.

Звезда фильма «Железный человек» уже упоминала о наличии у нее симптомов синдрома дефицита внимания. Пэлтроу полагает, что многолетняя жизнь под прицелом камер и зависимость от общественного мнения серьезно расшатали ее нервную систему. По ее словам, на эмоциональный фон также влияют возрастные гормональные изменения.

«Частично это физиология, частично психология и издержки публичной жизни», — пояснила она.

На данный момент актриса восстанавливается при помощи специалистов по работе с нервной системой и находит поддержку в кругу семьи — у мужа и детей.

