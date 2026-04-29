«Уже не ползаю»: Станислав Садальский успешно перенес операцию

Диана Кулманакова

Хирургическое вмешательство проводилось роботом.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Станислав Садальский успешно перенес операцию на колене

Актер Станислав Садальский перенес операцию по протезированию коленного сустава. Об этом он сообщил в своем Telegram‑канале.

Артист, которому исполнилось 74 года, поделился радостными известиями с поклонниками. Он отметил, что процедура прошла успешно. Теперь Садальский может передвигаться без прежних трудностей.

По словам актера, хирургическое вмешательство проводилось в госпитале имени Вишневского. Садальский подчеркнул, что остался в восторге от работы медицинского персонала и возможностей современного оборудования.

«У меня огромная радость: уже не ползаю по сцене и странно не хожу. Робот из госпиталя Вишневского с „глазами“ выполнил протезирование коленного сустава на отлично! Офигительные врачи-хирурги задавали команды, которые мгновенно исполнялись», — рассказал исполнитель.

Актер также обратился к своим подписчикам с важным медицинским советом. Он настоятельно рекомендовал поклонникам, страдающим от суставных болей, не злоупотреблять дорогостоящими инъекциями гиалуроновой кислоты непосредственно в колено.

Садальский предупредил, что подобные уколы приносят лишь кратковременное облегчение, маскируя проблему. По его мнению, такая терапия может быть опасна риском развития болезненных костных наростов.

