«Он меня режет»: уборщица из нижнекамского лицея рассказала о нападении

Уборщице из нижнекамского лицея наложили восемь швов после нападения

Сотруднице Нижнекамского лицея по имени Алсу наложили восемь швов после нападения школьника. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Болит рука, у меня восемь швов. Операцию сделали мне», — рассказала пострадавшая.

В данный момент Алсу находится в больнице в травматологии. Женщина вспоминает, что сначала вообще не поняла, что подросток атаковал ее.

«Он подбежал ко мне и начал как „укол делать“. Я пыталась уйти от него — никак. Он меня режет — у меня кровь идти начала, я стала кричать», — поделилась Алсу.

На сотрудницу школы в Нижнекамске напал 13-летний подросток с ножом, он был в маске и тактических перчатках. О произошедшем стало известно в 08:56 по московскому времени. Ученик нанес женщине несколько резаных ран холодным оружием.

Также он выстрелил из сигнального пистолета, из-за чего сам получил травму и был доставлен в больницу, сообщили в Следственном Комитете РФ. Всех учащихся эвакуировали, полицейские, скорая и пожарные оперативно прибыли на место ЧП.

В результате нападения было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

