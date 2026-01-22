«Он меня режет»: уборщица из нижнекамского лицея рассказала о нападении

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 59 0

Женщина не сразу поняла, что на нее напали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уборщице из нижнекамского лицея наложили восемь швов после нападения

Сотруднице Нижнекамского лицея по имени Алсу наложили восемь швов после нападения школьника. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Болит рука, у меня восемь швов. Операцию сделали мне», — рассказала пострадавшая.

В данный момент Алсу находится в больнице в травматологии. Женщина вспоминает, что сначала вообще не поняла, что подросток атаковал ее.

«Он подбежал ко мне и начал как „укол делать“. Я пыталась уйти от него — никак. Он меня режет — у меня кровь идти начала, я стала кричать», — поделилась Алсу.

На сотрудницу школы в Нижнекамске напал 13-летний подросток с ножом, он был в маске и тактических перчатках. О произошедшем стало известно в 08:56 по московскому времени. Ученик нанес женщине несколько резаных ран холодным оружием.

Также он выстрелил из сигнального пистолета, из-за чего сам получил травму и был доставлен в больницу, сообщили в Следственном Комитете РФ. Всех учащихся эвакуировали, полицейские, скорая и пожарные оперативно прибыли на место ЧП.

В результате нападения было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Ранее 5-tv.ru писал, что загадочную надпись нашли на снаряжении школьника из Нижнекамска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок
15:36
«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа
15:30
Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал
15:22
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
15:15
Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб
15:07
Главное — цвет: какое платье может помочь Волочковой все-таки выйти замуж

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают