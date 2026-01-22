«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 1 813 0

Женское имя связывают с ученицей того же лицея, где произошло нападение.

Что написал на снаряжении школьник с ножом из Нижнекамска

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На снаряжении школьника, напавшего на лицей в Нижнекамске, было имя Лиза

На тактической разгрузке 13-летнего Даниса, напавшего на охранницу лицея в Нижнекамске, была надпись «Лиза 20.01.26». Ее отчетливо видно на фото, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru.

По сообщениям школьников в соцсетях, Лиза — ученица, которая несколько дней назад упала и разбилась насмерть, снимая видео для своего аккаунта в «Тик-ток».

Ранее 5-tv.ru писал, что семиклассник набросился на сотрудницу школы в Нижнекамске с ножом. Ученик принес в лицей петарды, маску и тактические перчатки. Охранница получила несколько резаных ран. Данис Р. взорвал несколько петард и выстрелил из сигнального устройства, получив травму. Он был госпитализирован. Состояние охранницы оценивается, как удовлетворительное, ее также доставили в больницу.

В учебном заведении провели эвакуацию. На место срочно прибыли сотрудники МВД и прокуратуры, в том числе городской прокурор Ильнур Гаянов, а также медики и пожарные. Инциировано уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска

1/4

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

2/4

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

3/4

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

4/4

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

