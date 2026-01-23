Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом длились 3,5 часа.
Кортеж американской делегации покинул территорию Кремля. Об этом 23 января сообщил корреспондент 5-tv.ru.
В настоящее время представители США направляются в сторону московского аэропорта Внуково.
В обсуждении с российской стороны участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, курирующие внешнеполитические и экономические аспекты диалога.
Американскую делегацию представляли близкие к президенту США фигуры — основатель инвестиционной компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер, а также старший советник в «Совете мира», комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Состав делегаций указывал на интерес сторон к обсуждению как политических, так и экономических вопросов.
