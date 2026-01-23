Кортеж американской делегации покинул территорию Кремля

|
Анастасия Федорова
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом длились 3,5 часа.

Кортеж американской делегации покинул территорию Кремля. Об этом 23 января сообщил корреспондент 5-tv.ru.

В настоящее время представители США направляются в сторону московского аэропорта Внуково.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершились. Встреча прошла в закрытом формате. Переговоры продолжались более трех с половиной часов.

В обсуждении с российской стороны участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, курирующие внешнеполитические и экономические аспекты диалога.

Американскую делегацию представляли близкие к президенту США фигуры — основатель инвестиционной компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер, а также старший советник в «Совете мира», комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Состав делегаций указывал на интерес сторон к обсуждению как политических, так и экономических вопросов.

