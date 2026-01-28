🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 273 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 28 января. Это день, когда каждое случайное слово может быть пророческим.

♈️Овны

Овнам нельзя поддаваться эмоциям и первым импульсам. Прислушайтесь к чужим чувствам.

Космический совет: подавите эгоизм.

Тельцы

Тельцы, не верьте легкой и дешевой удачи. Велик шанс попасть в ловушку.

Космический совет: замедлите мир.

Близнецы

Близнецы, откажитесь от важных дел. Сегодня отличный день, чтобы повитать в облаках.

Космический совет: ищите грезы.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Раки, не бойтесь одиночества. Хороший разговор с собой сегодня будет лучше любого контакта с социумом.

Космический совет: всмотритесь в отражение.

♌ Львы

Львы, не поддавайтесь лести и правильно оцениваете ситуацию. Миражи могут быть слишком опасны.

Космический совет: обратитесь к сути.

♍ Девы

Девы, не торопитесь принимать важные решения. Вселенной нужно время, чтобы подготовить все к вашим планам.

Космический совет: переспите с мыслью.

♎ Весы

Весы, не поддавайтесь романтике слишком сильно. Велик шанс заблудиться в тумане собственных мечтаний.

Космический совет: идите к свету.

♏ Скорпионы

Скорпионы, откажитесь от лжи. Мир может заставить вас свернуть на кривую дорожку, не поддавайтесь.

Космический совет: храните доблесть.

♐ Стрельцы

Стрельцы, не верьте собственным глазам, они могут лгать. Оценивайте только факты.

Космический совет: успокойте чувства.

♑ Козероги

Козероги, не стремитесь к резким изменениям, вы рискуете потерять все, что имели. Следуйте плану.

Космический совет: держитесь постоянства.

♒ Водолеи

Водолеи, прежде, чем начинать путь, наметьте маршрут. Энергия может погубить вас.

Космический совет: ждите знамения.

♓ Рыбы

Рыбы, не перенимайте чужую тревогу. Чувствительность даст свои плоды, но может быть опасной.

Космический совет: цените спокойствие.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
