Британец и его 61-летняя спутница задержаны за секс на пляже Паттайи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Туристы были так возмущены поведением пары, что смотрели на происходящее не отрываясь.

В Таиланде пара была задержана за секс на пляже

Фото: 5-tv.ru

В Таиланде британец и его 61-летняя спутница задержаны за секс на пляже

В Паттайе сотрудники полиции задержали 34-летнего гражданина Великобритании и 61-летнюю жительницу Таиланда за секс в общественном месте. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

Инцидент произошел около четырех часов утра прямо на береговой линии, напротив здания полицейского участка. Очевидцы происшествия, возмущенные поведением пары, не только вызвали правоохранителей, но и запечатлели происходящее на видео.

Как выяснилось в ходе предварительного разбирательства, задержанная женщина по имени Нучари является жительницей Бангкока. Она оказывала интимные услуги иностранному гостю.

Британец на момент задержания не имел при себе документов, удостоверяющих личность, и отказался сразу назвать свое имя. Однако после того, как полицейские предъявили ему видеозаписи, сделанные случайными прохожими, мужчина признал свою вину.

Оба нарушителя были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о публичном нарушении норм морали и совершении непристойных актов на виду у общественности.

Следствие намерено выяснить, находились ли участники инцидента под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

