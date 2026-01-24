Стармер отозвал законопроект о передаче островов Чагос Маврикию после критики США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал законопроект о передаче архипелага Чагос Маврикию после неодобрения со стороны США. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Рассмотрение инициативы было приостановлено после предупреждений со стороны консерваторов о возможном нарушении шестидесятилетнего соглашения между Лондоном и Вашингтоном, которое закрепляет британский суверенитет над архипелагом. Как отмечается в публикации, против сделки по Чагосу выступил президент США Дональд Трамп.

