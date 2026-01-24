Стармер отозвал законопроект о передаче островов Чагос Маврикию после критики США

Анастасия Федорова
Против сделки выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

Почему Британия не передаст Чагос Маврикию

Фото: Reuters/Henry Nicholls

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал законопроект о передаче архипелага Чагос Маврикию после неодобрения со стороны США. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Рассмотрение инициативы было приостановлено после предупреждений со стороны консерваторов о возможном нарушении шестидесятилетнего соглашения между Лондоном и Вашингтоном, которое закрепляет британский суверенитет над архипелагом. Как отмечается в публикации, против сделки по Чагосу выступил президент США Дональд Трамп.

«Рассмотрение законопроекта было отложено <…> после того, как консерваторы предупредили, что он может нарушить 60-летний договор с США, закрепляющий британский суверенитет над архипелагом. Дональд Трамп выступил против сделки в Чагосе»», — пишет The Telegraph.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Мелони добавила, что Рим заинтересован в участии в совете, однако его нынешняя структура противоречит итальянской конституции.

