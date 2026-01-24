Мелони попросила Трампа пересмотреть формат «Совета мира»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 60 0

Это удовлетворит потребности и других европейских стран.

Мелони попросила Трампа пересмотреть формат «Совета мира»

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции после дискуссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме. Ее слова передало итальянское информационное агентство ANSA.

Мелони добавила, что Рим заинтересован в участии в совете, однако его нынешняя структура противоречит итальянской конституции.

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат», — приводятся ее слова в публикации.

По словам премьер-министра, изменение формата «Совета мира» удовлетворит потребности не только Италии, но и других европейских стран. Она также отметила, что «никогда не следует принимать решение об исключении себя априори».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп подписал устав «Совета мира». По его словам, он пригласил президента России Владимира Путина присоединиться к «Совету мира» по Сектору Газа, поскольку считает его «одним из мировых лидеров». Также, как сообщала американская газета Financial Times, причина кроется в желании главы Белого дома сохранить диалог и теплые отношения с российским коллегой.

Сам же Путин заявил о готовности направить миллиард долларов в «Совет мира» на помощь Палестине. Американский лидер назвал его предложение очень интересным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:43
Без «быстрой дорожки»: канцлер Австрии против ускоренного вступления Украины в ЕС
2:22
Не в генах дело: почему миллениалы выглядят моложе зумеров
2:03
Стармер отозвал законопроект о передаче островов Чагос Маврикию после критики США
1:40
МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
1:19
Мелони попросила Трампа пересмотреть формат «Совета мира»
0:58
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

Сейчас читают

МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026