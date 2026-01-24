Мелони попросила Трампа пересмотреть формат «Совета мира»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции после дискуссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме. Ее слова передало итальянское информационное агентство ANSA.

Мелони добавила, что Рим заинтересован в участии в совете, однако его нынешняя структура противоречит итальянской конституции.

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат», — приводятся ее слова в публикации.

По словам премьер-министра, изменение формата «Совета мира» удовлетворит потребности не только Италии, но и других европейских стран. Она также отметила, что «никогда не следует принимать решение об исключении себя априори».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп подписал устав «Совета мира». По его словам, он пригласил президента России Владимира Путина присоединиться к «Совету мира» по Сектору Газа, поскольку считает его «одним из мировых лидеров». Также, как сообщала американская газета Financial Times, причина кроется в желании главы Белого дома сохранить диалог и теплые отношения с российским коллегой.

Сам же Путин заявил о готовности направить миллиард долларов в «Совет мира» на помощь Палестине. Американский лидер назвал его предложение очень интересным.

