Задержана подозреваемая в похищении подростка под Красноярском

Сообщница аферистов приехала в регион из Сургута.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Правоохранители задержали девушку, подозреваемую в похищении подростка под Красноярском. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ, опубликовав видео допроса.

По версии следователей, жительница Сургута, вовлеченная в аферу, прибыла в Красноярск 21 января. Она пришла к 14-летнему мальчику домой, вместе с ним взломав сейфы и похитив 3 миллиона рублей, после чего отдала большую часть сообщникам. Затем они отправились в съемную квартиру и ждали дальнейших указаний.

Подозреваемой грозит ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Задержанной выбирают меру пресечения, следователи устанавливают других причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что считавшийся похищенным 14-летний подросток из Красноярска Николай Капля находился под влиянием мошенников и отдал им три миллиона рублей, украденные у отца.

Вечером того же дня аферисты написали отцу подростка сообщение с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей. Отец пытался убедиться, что мальчик жив и просил дать возможность поговорить с ним по телефону.

