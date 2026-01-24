Женщина утопила пятилетнего сына на юге Москвы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 58 0

Сыноубийца созналась в содеянном, ее ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина утопила своего пятилетнего сына на юге Москвы, сообщил источник 5-tv.ru. Жестокая расправа над ребенком произошла в районе Братеево. На место обнаружения тела прибыли оперативные службы.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СК по Москве. По имеющимся у следствия данным, тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления было обнаружено в квартире жилого дома 24 января. На месте работают следователи и криминалисты.

Со слов матери 1980 года рождения, сына она утопила сама. Прокуратура Москвы сообщила, что ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Продолжается установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты расследования находятся на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства работают на месте преступления под координацией зампрокурора района Максима Скрылева.

Ранее роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:37
Один народный, второй красивый: Сергей Романович сравнил Кологривого и Копейкина
14:57
Победить привычный сценарий: как перестать выбирать «сложных» партнеров
14:46
Стало известно, где похоронят Александра Олейникова
14:31
Женщина утопила пятилетнего сына на юге Москвы
13:51
Близкие Олейникова о причине его смерти: «Вышел покурить и умер»
13:43
Тело погибшего пловца Свечникова доставили в Россию из Турции

Сейчас читают

Близкие Олейникова о причине его смерти: «Вышел покурить и умер»
Умер известный режиссер и телеведущий Александр Олейников
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают