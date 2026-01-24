Женщина утопила пятилетнего сына на юге Москвы

Женщина утопила своего пятилетнего сына на юге Москвы, сообщил источник 5-tv.ru. Жестокая расправа над ребенком произошла в районе Братеево. На место обнаружения тела прибыли оперативные службы.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СК по Москве. По имеющимся у следствия данным, тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления было обнаружено в квартире жилого дома 24 января. На месте работают следователи и криминалисты.

Со слов матери 1980 года рождения, сына она утопила сама. Прокуратура Москвы сообщила, что ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Продолжается установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты расследования находятся на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства работают на месте преступления под координацией зампрокурора района Максима Скрылева.

