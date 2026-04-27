Путин посетил школу имени Анатолий Рахлина — своего первого тренера по дзюдо

Коллектив Федерации по этому виду спорта получил награду.

Владимир Путин в Петербурге посетил школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина — своего первого тренера по дзюдо.

Президент вручил награду коллективу Федерации города по этому виду спорта. Орден передан Михаилу Рахлину. Сын легендарного наставника сейчас возглавляет эту организацию.

Также Владимир Путин посетил тренировочные залы по фехтованию, художественной гимнастике и дзюдо. Президент пообщался с юными спортсменами, пожелал им удачи и сделал совместное фото.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с триумфаторами международных первенств по боксу и бойцами смешанных единоборств. Мероприятие стало продолжением церемонии вручения государственных наград, на которой были отмечены выдающиеся заслуги спортсменов перед отечественным спортом. 

Российский лидер пообщался с каждым участником встречи лично и пожелал им новых достижений. Также президент сделал совместную фотографию со спортсменами.

