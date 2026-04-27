Восемь честных признаков: как понять, что вы запасной вариант в отношениях

Неопределенный статус отношений стал сигналом отсутствия планов у партнера

Многие женщины чувствуют, что они обделены вниманием. Ощущают, что их партнер не строит никаких серьезных планов, поддерживает связь, когда ему удобно и только чтобы не потерять контакт. Как же понять, что именно вы чей-то запасной план? Об этом пишет Life.ru.

Первый признак — мужчина выходит на связь, когда ему удобно. Он может исчезнуть на неопределенное время без каких-либо причин, а после написать, как будто ничего не было: «Привет, как дела?». И вы снова вступаете в этот круг, ведь внутри таится надежда, что все изменится. Однако это только в вашей голове. Если мужчина редко появляется и интересуется как у вас дела, то это не романтика, а холодный расчет человека, который держит вас как запасной план, для своих каких-либо целей.

Второй — неопределенность планов. При любой просьбе куда-то сходить или сделать в отчет получаете такие фразы как «посмотрим», «как сложится», «давай не будем торопиться», «подумаю». Эти слова должны подтолкнуть вас задуматься, ведь они не означают, что это мудрая осторожность. Наоборот это признак того, что человек не хочет брать на себя ответственность, но и вас отпускать он не собирается.

Третий факт — встречи только когда у него есть свободное время, которое он готов уделить вам. Не тогда, когда вы оба находите удобное время для встречи, а когда у него нашлось «окно» в расписании. Вы вынуждены переносить свои планы, чтобы не пропустить и так редкие встречи. Он же не видит и не задумывается, что вам это может быть неудобно, просто пользуется вашей гибкостью и тем, что в любой момент вы можете подстроиться.

Четвертый пункт — параллельные жизни. Он не пускает вас в свою жизнь: вы можете ничего не знать о его родителях, друзьях, о его хобби и привычках. Он не рассказывает вам о своих планах на будущее, не зовет на какие-либо мероприятия. Вы как в разных мирах, он полностью отстраняет себя от вас.

Пятым признаком являются красивые слова, неподкрепленные действиями. Он умеет говорить правильные комплименты, восхищается вами. Однако это все не искренно. За этими словами нет никакой поддержки, попыток построить настоящие отношения.

Шестой — постоянное чувство тревоги. Находясь с ним, вы не чувствуете себя спокойно. Каждый день проходит в ожидании сообщений, а после анализируете каждую фразу. Пытаетесь уловить его интонацию и посыл, накручивая себя. Начинаете сомневаться в себе и в том, что между вами происходит.

Седьмая причина задуматься — неизвестность. При попытке выяснить статус отношений он пытается отшутиться и поскорее уйти от темы разговора. Когда мужчина по-настоящему влюблен и хочет быть с женщиной, он четко обозначает кем вы друг другу являетесь.

Восьмой признак — дистанция. В какой-то момент вы замечаете, что вас держат на расстоянии вытянутой руки. Чувствуете, что он отстраняется, вы получаете гораздо меньше, чем заслуживаете. Однако продолжаете соглашаться на эти правила игры, вдруг он все-таки изменится. В таких случаях нужно помнить, что это не про любовь и не про отношения. Это про одностороннее удобство.

Настоящие отношения — это когда вы в центре внимания. Вам не нужно под кого-то подстраиваться, вы вместе решаете, обсуждаете и приходите к компромиссу. Вам не нужно уточнять статус отношений, не нужно ждать сообщений. По-настоящему влюбленный мужчина сам старается найти контакт и сделать все для вашего комфорта. Вы заслуживаете быть чьей-то единственной, а не запасным вариантом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как пережить кризис в отношениях не через ссоры, а через холод. Разобраться с этой проблемой помогла психолог.

