Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 52 0

Политики обсудили новые мосты и низкую безработицу в городе.

Что обсудили Путин и Беглов

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Предыдущая личная беседа российского лидера с главой города состоялась в конце января в Эрмитаже во время памятных мероприятий к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Александр Беглов доложил президенту о ходе реализации ключевых городских проектов, в частности о создании новых разводных мостов.

«У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один — Большой Смоленский — вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью... В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году подключим рабочее движение», — сообщил губернатор.

Помимо этого, Александр Беглов доложил о развитии метро и железнодорожного транспорта. Владимир Путин, в свою очередь, отметил рекордно низкий уровень безработицы в Северной столице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Путина в Петербург связан с международными переговорами по Ближнему Востоку. 

