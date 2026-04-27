Дисциплина и крепкий сон: старейший мужчина поделился «рецептом бессмертия»

People: старейший мужчина поделился «рецептом бессмертия»

Житель США Луис Кано, отметивший свой 111-й день рождения, был официально признан самым пожилым мужчиной в стране. Об этом сообщило издание People.

По данным организации LongeviQuest, занимающейся изучением вопросов долголетия, американец на текущий момент занял 112-ю позицию в глобальном рейтинге старейших людей планеты.

Свой почтенный возраст мужчина объяснил приверженностью простым и понятным правилам, которые может соблюдать каждый.

«Много не пейте. Высыпайтесь и не курите», — посоветовал он.

Помимо отказа от вредных привычек и соблюдения режима отдыха, Кано подчеркнул значимость морального облика человека, отметив, что для долгой жизни крайне важно «хорошо себя вести».

Биография рекордсмена наполнена значимыми событиями и преданностью своей семье. В молодые годы Луис Кано отдавал долг родине, проходя службу в рядах вооруженных сил. В гражданской жизни он нашел себя в транспортной сфере — успешно руководил автобусным парком.

Личная жизнь долгожителя была стабильной: в 1948 году он вступил в брак, который продлился более полувека до самой смерти его супруги в 2004 году.

За это время у пары родилось десять детей. Сегодня наследие американца впечатляет своим масштабом — у него 11 внуков, пять правнуков и два праправнука.

Луис Кано проживает в одном доме с двумя своими детьми, которые обеспечивают ему необходимый уход и поддержку. Несмотря на преклонный возраст, мужчина сохраняет ясность ума и философский настрой.

Он посвящает много времени глубоким размышлениям о прожитых годах. Одним из любимых ежедневных занятий долгожителя остается наблюдение за окружающим миром: он любит проводить время у окна, следя за движением самолетов в небе. Это приносит ему спокойствие и умиротворение.

Исследователи отметили, что пример Кано подтверждает важность семейных связей и психологического комфорта для достижения глубокой старости.

