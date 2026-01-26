Провокация длиною в 30 метров: в Чехии раскритиковали украинскую акцию с флагом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Спикер чешского парламента заявил, что подобные перфомансы не способствуют развитию отношений стран.

Как в Чехии раскритиковали украинскую акцию

Фото: www.globallookpress.com/Tomas Tkacik

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Чехии назвали акцию с 30-метровым украинским флагом провокацией

В Праге развернули 30-метровый флаг Украины, что вызвало критику со стороны спикера чешского парламента Томио Окамуры. Об этом 25 января он сообщил в соцсети X.

«На мой взгляд, это ненужная провокация со стороны украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чехию. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям», — написал парламентарий.

Окамура подчеркнул, что украинцы должны проявлять уважение к культуре и символике Чехии, принимающей их граждан. Он также сообщил, что обсудил вопрос с украинскими властями, чтобы недопустить подобных провокаций в будущем.

Ранее, 12 сентября прошлого года, в Польше был зафиксирован миграционный кризис из-за массового приезда украинской молодежи в возрасте 18–22 лет. Тогда сообщалось, что в первые дни действия новых правил въехали 10,6 тыс. молодых украинцев, стремящихся избежать мобилизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае
3:34
Провокация длиною в 30 метров: в Чехии раскритиковали украинскую акцию с флагом
3:15
Когда уже потеплеет? Столичный регион ждут изменения
2:55
Вирус Нипах не несет угрозы для россиян при соблюдении мер предосторожности
2:33
Невидимая угроза в воде: чем опасны плотоядные микроорганизмы
2:17
Атлантический шторм в США унес жизни семи человек

Сейчас читают

«Советуют не сообщать код из СМС»: как работает новая схема мошенников
Самолеты надоели: туристы массово пересаживаются на поезда
«Заново открываем мир»: Алексей Воробьев проводит каникулы с падчерицей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026