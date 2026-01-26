Новый член семьи: Александр Гордон и его 23-летняя супруга рассказали о пополнении

Александр Гордон и его 23-летняя супруга завели щенка

Телеведущий Александр Гордон вместе с шестой супругой Алиной завел щенка лабрадора-ретривера. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

Гордон опубликовал видеоролик, на котором он запечатлен с маленьким питомцем на руках. Рядом с ним позировала его 23-летняя жена-художница.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Одни поздравили пару с приобретением верного друга, другие же вновь начали критиковать супругов за значительную разницу в возрасте в 38 лет.

Сам Александр Гарриевич подчеркнул, что подобные замечания слышит регулярно, но абсолютно на них не реагирует. По его словам, в их союзе царят любовь и полное понимание, что гораздо важнее общественного мнения.

С Алиной ведущий познакомился около четырех лет назад. До этого Гордон состоял в браке с арфисткой Софьей. Внешнее сходство девушек настолько велико, что окружающие поначалу даже не заподозрили перемен в семейном статусе ведущего. Тайну очередного бракосочетания артист раскрыл лично во время одного из телевизионных эфиров.

Всего у Гордона было несколько браков. Его первой официальной женой была журналистка и писатель Мария Бердникова: от этого брака у него есть старшая дочь Анна.

Позже он несколько лет жил в незарегистрированном браке с актрисой Наной Кикнадзе — от этих отношений у него есть сын.

Позднее Гордон вступал в новые браки с более молодыми избранницами. В их числе — Екатерина Гордон, однако совместных детей у них не появилось.

Затем он женился на Нозанин Абдулвасиевой, студентке ВГИКа: от этого брака у него двое сыновей, Александр и Федор.

