«Она считалась фотохантером»: знакомый погибшей Ксении Добромиловой о ее работе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 72 0

Девушку насмерть сбил байкер во время фотосессии.

Фото, видео: Скриншот с сайта: YouTube/HammAliNavai; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погибшая в ходе ДТП Ксения Добромилова любила снимать байкеров на одном колесе

Погибшая в ходе ДТП Ксения Добромилова была фотохантером и любила снимать мотоциклистов на одном колесе. Об этом рассказал ее знакомый Владислав в беседе с 5-tv.ru.

«Она считалась фотохантером, фотоохотником. На определенные локации приезжали мотоциклисты, кто хотел себе красивую фотографию, может быть, видео», — сказал Владислав.

Знакомый отметил, что они не были близкими друзьями с Ксенией, они познакомились в конце прошлого сезона. Добромилова отличалась от всех тем, что она любила фотографировать езду на заднем колесе. Многие фотохантеры не выкладывают обычно такие работы в публичный доступ, но Добромилова как раз любила это делать.

Что касается самой аварии, то Владислав не берется комментировать все обстоятельства случившегося, так как видел лишь кадры ДТП в соцсетях. Владислав лишь предположил, что у байкера, который сбил насмерть девушку, было мало опыта или же что-то случилось с давлением в колесе, из-за чего он не справился с управлением.

Авария со смертельным исходом произошла 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Байкер сбил фотографа Ксению Добромилову, которая в тот день работала, снимая на камеру мотоциклистов. В момент аварии девушка находилась на проезжей части.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время байкер задержан.

Ксения Добромилова была известна по участию в клипе рэперов HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Navai выразил соболезнования после гибели снявшейся в его клипе Добромиловой. Сам артист в этот день тоже попал в громкую аварию в центре Москвы. Разница между ДТП на Дорогомиловской улице и Зубовским бульваром составила около полутора часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Дети потеряли в супермаркете»: женщину не узнают после похудения на 57 килограмм
15:10
Реклама в обмен на VIP: блогер обвинил команду Гуфа в срыве договоренностей
15:01
В Минздраве Омской области рассказали о состоянии детей после утечки газа
15:00
Больше витаминов: эксперт рассказала, как правильно есть киви
14:56
«Она считалась фотохантером»: знакомый погибшей Ксении Добромиловой о ее работе
14:53
«Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке
«Думала, они уснут»: 21-летняя девушка отравила шестерых мужчин на свиданиях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео