Больше витаминов: эксперт рассказала, как правильно есть киви

Фрукт приносит пользу для пищеварительной системы.

Как есть киви правильно для пользы: с кожурой или без

ABC: употребление киви без кожуры является ошибкой

Привычка очищать киви перед употреблением лишает человека значительной части питательных микроэлементов. Об этом сообщило ABC.

По словам диетолога Мариан Гарсии, большинство людей совершают ошибку, выбрасывая кожуру этого фрукта в мусор. Специалист пояснила, что именно во внешней оболочке сосредоточена огромная концентрация веществ, необходимых для поддержания здоровья и защиты клеток организма.

Как утверждает Гарсия, если съедать плод целиком, не снимая ворсистую часть, можно получить на 50% больше клетчатки и на 32% больше фолиевой кислоты. Кроме того, уровень потребления ценного витамина Е при таком способе питания возрастает на 34%.

Врач также акцентировала внимание на том, что плотная оболочка богата мощными антиоксидантами. Эти соединения играют ключевую роль в предотвращении ежедневных повреждений клеточных структур, помогая замедлить процессы старения.

Дополнительные преимущества включения этого продукта в ежедневный рацион ранее подтвердили и другие эксперты в области питания. Исследователи Эйрини Димиди и Кевин Уилан обратили внимание на пользу фрукта для пищеварительной системы.

Специалисты отметили, что киви эффективно стимулирует моторику кишечника, поэтому его регулярное употребление крайне необходимо людям, которые сталкиваются с проблемой запоров.

