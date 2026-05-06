В Минздраве Омской области рассказали о состоянии детей после утечки газа

Минздрав Омской области: после утечки газа семь человек находятся под наблюдением врачей

Министерство здравоохранения Омской области сообщило о состоянии детей, пострадавших после утечки природного газа в городе Тара. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью пациентов в данный момент нет.

В Тарскую центральную районную больницу доставили 15 человек, среди которых был один взрослый. После осмотра восемь человек направили на амбулаторное лечение, еще семеро остались под наблюдением врачей терапевтического отделения.

В региональном Минздраве уточнили, что специалисты получили рекомендации токсиколога Областной клинической больницы. Текущее состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Инцидент произошел в городе Тара рядом с ИТ-клубом, где в момент происшествия находились дети на экскурсии. По информации губернатора Виталия Хоценко, утечка газа произошла во время работ на газопроводе. После этого школьников оперативно эвакуировали.

Власти региона организовали проверку обстоятельств случившегося. Кроме того, Тарская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при проведении пусконаладочных работ на газопроводе. Специалисты устанавливают причины происшествия и оценивают действия подрядной организации.

Ранее тела троих рабочих обнаружили в строительном вагончике в Подмосковье. Как сообщал источник 5-tv.ru, мужчины могли отравиться угарным газом. В помещении обнаружили горелку с газовым баллоном.

