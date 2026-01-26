Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

Умер один из создателей «Центроспас» МЧС России Андрей Легошин

Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС России, заслуженный спасатель РФ Андрей Легошин. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина смерти пока не известна. Заслуженному спасателю России было 63 года.

Андрей Легошин спас сотни жизни в самых страшных катастрофах, причем как в России, так и за рубежом. Он отмечен целым рядом государственных наград: двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших». Кроме того, имел несколько ведомственных наград.

В 1992 году Легошин стал одним из тех, кто создавал Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд «Центроспас». Это подразделение МЧС России, предназначенное для проведения поисково-спасательных работ любых видов и масштабов при ЧС техногенного и природного характера. Также данный отряд оказывает помощь гражданскому населению в «горячих точках».

