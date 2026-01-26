Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Он спас сотни жизни в самых страшных катастрофах, причем как в России, так и за рубежом.

Умер спасатель Андрей Легошин

Фото: Савинцев Федор/ТАСС

Умер один из создателей «Центроспас» МЧС России Андрей Легошин

Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС России, заслуженный спасатель РФ Андрей Легошин. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина смерти пока не известна. Заслуженному спасателю России было 63 года.

Андрей Легошин спас сотни жизни в самых страшных катастрофах, причем как в России, так и за рубежом. Он отмечен целым рядом государственных наград: двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших». Кроме того, имел несколько ведомственных наград.

В 1992 году Легошин стал одним из тех, кто создавал Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд «Центроспас». Это подразделение МЧС России, предназначенное для проведения поисково-спасательных работ любых видов и масштабов при ЧС техногенного и природного характера. Также данный отряд оказывает помощь гражданскому населению в «горячих точках».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

