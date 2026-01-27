«Лучшая роль Егора Бероева»: сценарист «Золотого дубля» о работе над фильмом

По мнению автора, уважение к истории футбола и тщательная проработка каждой детали в кадре сделали картину предметом гордости.

Сценарист Саарян: Роль тренера Никиты Симоняна — лучшая в карьере Егора Бероева

При создании фильма «Золотой дубль» создатели все время были на связи с прототипом главного героя — футболистом и тренером Никитой Симоняном и его соратником Александром Мирзояном. Консультации проводились как лично, так и дистанционно по видеосвязи, чтобы каждый кадр и каждая сюжетная линия выглядели предельно достоверно. Об этом на премьере спортивной драмы рассказал ее сценарист Валерий Саарян.

«Мы реально, когда снимали футбол, у нас были постоянные стопы, потому что нужно было послушать мнение Никиты Павловича Симоняна. И для нас была задача сверхсложная — максимально близко все сделать к тому, что происходило в 1973 году. Мы заморочились до такой степени, что смоделировали весь матч», — поделился автор.

По словам Сааряна, несмотря на то, что в документальных хрониках не сохранилась запись главного матча команды 1973 года на стадионе «Раздан» в Ереване, благодаря консультациям с его непосредственными участниками удалось передать это событие точно. Детальное восстановление всех ударов футболистов, эмоций и атмосферы, отметил сценарист, это способ подчеркнуть уважительное отношение к спортсменам, к Никите Симоняну и истории. Саарян также считает, что актер Егор Бероев сыграл в «Золотом дубле» свою лучшую роль.

«Я никогда не скрывал, и это не только в рамках нашей картины, я всегда его считал гениальным актером, талантливейшим человеком. Его знакомство с Никитой Павловичем, личное знакомство в рамках нашего проекта, его благословение и общение как раз таки, на мой взгляд, привели к тому, что Егор Бероев блистательно сыграл роль Никиты Павловича, я думаю, вы это тоже почувствуете. Не знаю, насколько комплиментарно такие вещи говорить в адрес артистов, но мне кажется, это лучшая роль Егора Бероева», — заключил сценарист.

О фильме «Золотой дубль»

В России 29 января в прокат выходит спортивная драма Мгера Мкртчана «Золотой дубль», которая рассказывает историю легендарного футбольного тренера Никиты Симоняна. В ролях: Егор Бероев, Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Константин Юшкевич и другие.

По сюжету лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиту Симоняна назначают главным тренером ереванского «Арарата». Новый наставник ставит перед собой амбициозную цель: выиграть «золотой дубль», сделав клуб чемпионом СССР и обладателем кубка страны. Однако команда не хочет принимать нового тренера, его методы и философию, а главный противник готов на все ради того, чтобы победить «Арарат».

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Парижской национальной опере прошла премьера «Евгения Онегина» в постановке британского актера и режиссера Рэйфа Файнса.

