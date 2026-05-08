«Роковая ошибка»: Мария Шукшина о том, что погубило фашистов в годы ВОВ

Евгения Алешина
Мария Шукшина: фашистов в ВОВ сгубила гордыня

Фашистов в Великую Отечественную войну сгубила гордыня. Об этом рассказала заслуженная артистка РФ Мария Шукшина 5-tv.ru на премьере военной драмы с Федором Добронравовым «Семь верст до рассвета».

Фильм «Семь верст до рассвета» повествует о Герое СССР Матвее Кузьмине, заманившем немецкий батальон под пулеметный огонь советских войск в 1942 году. Его образ и воплотил на экране народный артист России Федор Добронравов.

«Гордыня фашистов затмевает им глаза, она слепит их и не дает разглядеть в этом крестьянине всю его мудрость, веру, его внутренний нравственный стержень, его волю к свободному моральному выбору что в конечном итоге становится роковой ошибкой фашистов», — сказала Шукшина.

По сюжету, немецкое командование, основываясь на своем опыте в Европе, наивно воспринимает Матвея Кузьмина лишь как примитивного человека и покорного раба, который «за плюшки готов на все». Но на деле герой совсем не так прост, как кажется. Шукшина подчеркнула, что тема стереотипов в восприятии людей является одной из главной в новой картине. В широкий прокат фильм «Семь верст до рассвета» вышел 30 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сюжет фильма «Семь верст до рассвета» переносит зрителя в зиму 1942 года, в оккупированную деревню в Псковской области. Местный житель Матвей Кузьмин получает приказ провести немецкий отряд в тыл красноармейцев. Он подчиняется, но всю ночь водит врагов сквозь метель по бездорожью, готовя им смертельную ловушку.

