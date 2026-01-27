Отказ властей Германии начислять компенсационные выплаты всем без исключения жителям блокадного Ленинграда вызывает шоковую реакцию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

По мнению дипломата, подобный подход немецкой стороны демонстрирует дискриминацию по национальному признаку.

Захарова подчеркнула, что такая позиция вступает в резкое противоречие с тем фактом, что Германия на протяжении многих десятилетий выплачивает социальные пособия бывшим участникам военизированных структур Третьего рейха. В частности, речь идет о служивших в СС и иностранных коллаборационистах, которые принимали непосредственное участие в осаде города.

«Вопрос не в принципе, а в том, что это возвращение к той адской теме сегрегации людей, этой преступной логике, которая привела мир ко Второй мировой войне и стала ее движущей силой», — заявила Захарова.

Представитель министерства также добавила, что Берлин под надуманными предлогами выделяет средства только блокадникам-евреям. При этом, власти игнорируют страдания представителей других национальностей.

Российская сторона неоднократно обращалась к международным еврейским организациям с просьбой осудить действия Германии. В МИД помогали пострадавшим в подготовке петиций к немецкому правительству.

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Окончательно освободить его удалось только в ходе шестой попытки прорыва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.