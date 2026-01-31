Пирамиды возвели не люди? Теория, которая до сих пор будоражит мир

Daily Mail: пирамиды могут быть построены не руками человека

Идея о том, что пирамиды в Египте построили не люди, давно будоражит умы любителей загадок и теорий заговора. Главным популяризатором этой версии стал швейцарский писатель Эрих фон Дэникен, уточняет Daily Mail.

Его часто называли «отцом древней инопланетной археологии». Всю жизнь он настаивал: без помощи внеземных существ египтяне просто не справились бы со строительством гигантских сооружений.

«Колесницы богов» и визит пришельцев в древность

В 1968 году фон Дэникен выпустил книгу «Колесницы богов», которая моментально стала мировым хитом. В ней он утверждал, что инопланетные «астронавты» посещали Землю тысячи лет назад и делились технологиями с древними цивилизациями — от египтян до майя.

В качестве аргументов писатель приводил точность пирамид, загадочные рисунки, странные математические совпадения и вопросы, на которые, по его мнению, у науки до сих пор нет ответов.

Почему пирамиды казались невозможными

Фон Дэникен утверждал, что Великая пирамида слишком совершенна для своего времени. Его особенно удивляло, как древние люди:

перемещали многотонные каменные блоки;

освещали внутренние помещения;

добились такой точной геометрии;

обладали знаниями о Земле и космосе.

Все эти вопросы он объединял в один вывод: люди не могли справиться в одиночку.

«Это не просто гробница»

«Искусственная гора высотой около 150 метров и весом более 30 миллионов тонн стоит как невероятное достижение. И нам предлагают поверить, что это всего лишь усыпальница одного царя», — описывал Дэникен Великую пирамиду.

По его версии, фараонам якобы обещали «вторую жизнь», поэтому их мумифицировали и хоронили с сокровищами — в ожидании возвращения богов со звезд.

«Рисунки и древние предания указывали, что „боги“ однажды вернутся, чтобы пробудить хорошо сохранившиеся тела», — настаивал писатель.

Что говорит обычная археология

Историки и археологи с самого начала критиковали эти идеи. Они указывали на вполне земные факты:

рядом с пирамидами нашли целые рабочие поселения;

сохранились записи о питании и быте строителей;

обнаружены карьеры, где добывали камень;

найдены захоронения самих рабочих.

По мнению специалистов, пирамиды — результат огромного труда, а не визита НЛО.

Поп-культура встала на сторону пришельцев

Несмотря на критику, идеи фон Дэникена стали частью массовой культуры. Их обыгрывали в мультсериалах, фильмах и телешоу, а его книги разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. В разные годы тему подхватывали даже публичные фигуры.

«Инопланетяне построили пирамиды, очевидно», — писал Илон Маск в 2020 году.

Вера вместо доказательств

Британский писатель Найджел Уотсон, изучавший феномен древних пришельцев, считал, что успех фон Дэникена объясняется духом эпохи.

«На фоне космических миссий и фантастических фильмов он ловко связал древние памятники с визитами пришельцев», — отмечал Уотсон.

По его словам, теория держалась не на фактах, а на вере.

«Он утверждал, что-либо инопланетяне сами строили пирамиды, либо помогали людям. Скептиков это не волновало — история была слишком захватывающей», — уточнял Уотсон.

Наследие спорного первооткрывателя

Фон Дэникен написал еще более 20 книг и до конца жизни оставался убежден: официальная наука что-то скрывает. Для одних он стал смелым мыслителем, бросившим вызов системе. Для других — талантливым рассказчиком, который превратил догадки в прибыльную легенду.

Но одно можно сказать точно: он заставил миллионы людей по-новому посмотреть на пирамиды — даже если не все поверили в пришельцев.

