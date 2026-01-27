В результате пожара в частном доме в Балашихе погибли четыре человека

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Еще один подросток госпитализирован.

Пожар в частном доме в Балашихе — подробности

Фото: Telegram/Прокуратура Московской области/mosoblproc

В результате пожара в частном доме в Балашихе погибли четыре человека, одного госпитализировали. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла 27 января в микрорайоне Салтыковка, квартал Зворыкино. Звонок в экстренные службы поступил 04:40 по московскому времени. К тушению пожара привлекли 12 человек, задействовали три единицы техники.

После ликвидации возгорания обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. Также в доме находился 15-летний подросток — его госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении регионального главка ведомства.

Обстоятельства произошедшего и причины возгорания предстоит установить. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Следователи и криминалисты начали осмотр дома, назначили необходимые экспертизы. 

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Балашихи распылил химикаты на семью с годовалым ребенком. Инцидент произошел после того, как ночью пострадавшая семья попыталась утихомирить мужчину из-за шума в его квартире. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов.


