Житель Балашихи распылил химикаты на семью с годовалым ребенком

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Обида привела к жестокой расправе.

В Балашихе мужчина распылил химикаты на соседей с ребенком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В подмосковной Балашихе местный житель атаковал семью с годовалым ребенком. Он распылил в сторону соседей едкое химическое вещество из баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел после того, как ночью пострадавшие семья попыталась утихомирить мужчину из-за шума в его квартире. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Агрессор дождался утра, чтобы отомстить жильцам за наряд полиции. По предварительным данным, злоумышленник сначала обесточил квартиру пострадавших. Для этого он выключил рубильник в щитке на лестничной клетке. Когда глава семейства вышел разобраться в причинах отсутствия света, совершил нападение с баллончиком. Мужчина скрылся с места происшествия.

В результате происшествия пострадали все члены семьи. Взрослые получили химические ожоги, а годовалого малыша пришлось экстренно госпитализировать. Состояние ребенка уточняется.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают местонахождение подозреваемого.

