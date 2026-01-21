Житель Балашихи распылил химикаты на семью с годовалым ребенком
Обида привела к жестокой расправе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В подмосковной Балашихе местный житель атаковал семью с годовалым ребенком. Он распылил в сторону соседей едкое химическое вещество из баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел после того, как ночью пострадавшие семья попыталась утихомирить мужчину из-за шума в его квартире. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Агрессор дождался утра, чтобы отомстить жильцам за наряд полиции. По предварительным данным, злоумышленник сначала обесточил квартиру пострадавших. Для этого он выключил рубильник в щитке на лестничной клетке. Когда глава семейства вышел разобраться в причинах отсутствия света, совершил нападение с баллончиком. Мужчина скрылся с места происшествия.
В результате происшествия пострадали все члены семьи. Взрослые получили химические ожоги, а годовалого малыша пришлось экстренно госпитализировать. Состояние ребенка уточняется.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают местонахождение подозреваемого.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?