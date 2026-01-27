Названа причина смерти экс-главного тренера сборной России по футболу Игнатьева

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 37 0

Игнатьев возглавлял сборную России два года.

Причина смерти Бориса Игнатьева

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вдова тренера Игнатьева назвала проблемы с сердцем вероятной причиной его смерти

Вдова экс-тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева Ирина назвала возможные причины его смерти.

«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком», — поделилась вдова в беседе с ТАСС.

Она также добавила, что дата прощания и похорон еще не определена. Не исключено, что этим вопросом будет заниматься Российский футбольный союз.

Борису Игнатьеву было 85 лет. За годы карьеры на позиции полузащитника Игнатьев выступал в нескольких клубах, среди них — «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград).

Как ранее писал 5-tv.ru, в качестве тренера Игнатьев также возглавлял несколько команд, в том числе юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России. Именно под руководством Игнатьева «молодежка» СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.

Со сборной России Борис Игнатьев работал в 1996–1998 годах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:34
Интерпол намерен объявить в розыск Тимура Миндича
12:26
Названа причина смерти экс-главного тренера сборной России по футболу Игнатьева
12:18
Евросоюз ввел новые ограничения против российских дипломатов
12:13
Умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко
12:11
Космонавта Олега Платонова встретили в Звездном городке
12:02
Спортивный папа: к выходу в прокат готовится фильм о легенде отечественного футбола Никите Симоняне

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Концерты отменяются, билеты возвращаются: что происходит с гастролями Долиной
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026