«Любовное похлопывание»: Трамп заявил о продолжении перемирия между США и Ираном

Анастасия Антоненко
Глава Белого дома напомнил о нападении Тегерана на американские эсминцы.

Война США и Ирана — действует ли перемирие по мнению Трампа

Трамп: перемирие между США и Ираном остается в силе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном продолжается, несмотря на удары по иранской территории. Таким мнением он поделился с журналисткой телеканала ABC News Рэйчел Скотт.

«Это всего лишь любовное похлопывание. Нет, нет, перемирие продолжается. Оно действует», — привела Скотт в ответ главы Белого дома на вопрос, означают ли новые удары срыв перемирия.

Трамп напомнил о нападении Ирана на эсминцы ВМС США и отметил, что, по сравнению с их ударами, Вашингтон лишь сделал «легкий тычок».

Как ранее писал 5-tv.ru, корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении перемирия между сторонами, когда они атаковали ряд районов Ирана и два судна.

Один из нефтяных танкеров направлялся из прибрежных иранских вод в районе Джаска, недалеко от эмирата Эль-Фуджайра, в сторону Ормузского пролива. Второе судно только заходило в акваторию.

Также в КСИР напомнили о воздушной атаке со стороны США над побережьем Хамир, городом Сирик и островами Кешим.

