В Финляндии признали стратегической ошибкой отказ от российского газа

Отказ Евросоюза (ЕС) от газа из России — стратегическая ошибка. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мем, слова политика цитирует EADaily.

«Отказ от закупки российского газа является стратегической ошибкой для Европы, но в конечном итоге это был план администрации Байдена: сделать ЕС зависимым от США и разорвать связи с Россией», — заявил он.

Мем отметил, что Европа ослабляет свои позиции, играя по американскому сценарию и разрывая все связи с РФ. Выходит, что Европа сама выбрала быть в починенной Штатам позиции вместо того, чтобы отстаивать свои интересы.

После 2022 года Евросоюз заявил о желании полностью отказаться от российских энергоносителей. В январе 2026 года Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.