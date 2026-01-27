«Стратегическая ошибка»: финский политик про отказ от газа из России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

В Европе признают, что они играют по правилам США против своих же интересов.

Что говорят в Финляндии про российский газ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Финляндии признали стратегической ошибкой отказ от российского газа

Отказ Евросоюза (ЕС) от газа из России — стратегическая ошибка. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мем, слова политика цитирует EADaily.

«Отказ от закупки российского газа является стратегической ошибкой для Европы, но в конечном итоге это был план администрации Байдена: сделать ЕС зависимым от США и разорвать связи с Россией», — заявил он.

Мем отметил, что Европа ослабляет свои позиции, играя по американскому сценарию и разрывая все связи с РФ. Выходит, что Европа сама выбрала быть в починенной Штатам позиции вместо того, чтобы отстаивать свои интересы.

После 2022 года Евросоюз заявил о желании полностью отказаться от российских энергоносителей. В январе 2026 года Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Столичные бизнесмены подготовили бесплатные мероприятия в рамках «Зимы в Москве»
23:04
Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции метро «Достоевская»
22:43
Счет на миллионы: муж Глюкозы погряз в долгах на фоне странного поведения жены
22:23
«Стратегическая ошибка»: финский политик про отказ от газа из России
22:03
Почти дрались за билеты: премьера оперы «Евгений Онегин» с оглушительным успехом прошла в Париже
21:45
Лекарств меньше, исследований больше: как изменился стандарт лечения гриппа в России

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку и положил ее в ванну с феном
«Это была не пара»: знакомые Лепса прокомментировали его разрыв с Кибой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026