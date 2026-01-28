Константин Богомолов назвал Игоря Золотовицкого образцовым руководителем

Режиссер Константин Богомолов, назначенный исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, назвал Игоря Золотовицкого (он возглавлял вуз с 2013-го по 2026 год. — Прим. ред.) образцовым руководителем. Так своего предшественника он охарактеризовал в интервью «Известиям».

«Все определяется этикой. Это не только свод правил, но и живое чувство. И в этом отношении я, кстати, хочу сказать, что Игорь Яковлевич Золотовицкий был образцом такого руководителя. Для него Школа-студия была святым, важнейшим делом, а студенты — детьми», — подчеркнул Богомолов.

В характере Золотовицкого Богомолов особенно выделил строгость, доброту, мудрость и темперамент.

«Он был очень эмоциональным человеком, зажигающимся, загорающимся и бесконечно обаятельным», — отметил Богомолов, добавив, что в этом отношении намерен сохранить преемственность.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, режиссер ответил тем, кто критикует его назначение. Среди аргументов противников Богомолова было именно нарушение традиций преемственности. По мнению возмущающихся артистов, возглавить Школу-студию МХАТ должен был ее же воспитанник. В этом плане Богомолов всячески отвергает попытки разделения театральных деятелей в категориях «свои» и «чужие».

