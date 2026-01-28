Почти 1,8 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2026 году

Мария Гоманюк
В реализации региональной программы участвуют более 30 тысяч зданий общей площадью 320,1 миллиона квадратных метров.

Что изменится в Москве после утверждения планов капремонта

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу работы комплекса городского хозяйства столицы на 2026 год. В рамках утвержденных планов в городе намерены провести капитальный ремонт 1796 многоквартирных домов. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Общая площадь зданий, где запланированы работы, превышает 15,5 миллиона квадратных метров. Очередность и объемы ремонта формируют на основе регулярных технических обследований жилого фонда.

Региональную программу капитального ремонта в Москве реализуют с 2015 года. За это время в нее включили более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров.

За период с 2015 по 2025 год работы были завершены в 15344 зданиях, площадь которых составила 90,2 миллиона квадратных метров. Обновление затронуло 2482 дома только в минувшем году. В результате улучшения почувствовали около пяти миллионов жителей столицы.

Отдельное направление программы связано с реставрацией домов, которые имеют статус объектов культурного наследия. Город предоставляет целевые субсидии на восстановление таких зданий, отличающихся сложной архитектурой и исторической ценностью, с 2020 года. Каждый проект требует индивидуальной подготовки, поскольку при проведении работ важно сохранить подлинные элементы и внешний облик.

За последние годы при поддержке бюджета в Москве восстановили более 30 уникальных жилых исторических объектов.

Одним из примеров стала реставрация здания на Сретенском бульваре, которое входит в ансамбль доходных домов конца XIX — начала XX века. Комплекс, возведенный для страхового общества «Россия» по проекту архитектора Николая Проскурнина, занимает значительную часть квартала. В ходе работ специалисты привели в порядок фасады и подъезды, отремонтировали крышу и подвальные помещения, а также заменили инженерные коммуникации.

Аналогичные работы были выполнены и в доме № 14 в Большом Харитоньевском переулке. Доходный дом С. Е. Шугаева, построенный в 1912 году в стиле неоклассицизма, прошел капитальный ремонт с восстановлением фасада, кровли и внутренних помещений. Особое внимание уделили воссозданию утраченных декоративных деталей для возвращения зданию исторического облика.

Замена лифтов

Отдельным пунктом программы отмечено обновление лифтового оборудования. В Москве планируют заменить 5574 лифта в 1594 домах в 2026 году. Город полностью избавился от лифтов с истекшим сроком эксплуатации еще в 2018 году. В общей сложности за последние 15 лет в российской столице обновили более 52 тысяч подъемников, из них почти 4,5 тысячи — только за 2025 год.

Кроме того, власти Москвы в 2024 году впервые в стране заключили специальные офсетные контракты. В рамках данных соглашений Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы обязались поставить свыше 45 тысяч лифтов в течение десяти лет. Такой механизм обеспечит стабильные поставки современного оборудования для дальнейшей реализации программы капитального ремонта.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно об утверждении архитектурной концепции новой станции метро «Достоевская».

