Новая волна гриппа накроет Россию в феврале

Врачи связывают ее с резкой сменой погоды.

Волна заболеваемости гриппом накроет Россию в феврале. Как утверждают врачи, все из-за погоды. Температура резко изменится. После морозов наступит резкое потепление.

Это станет отличной средой для распространения вирусов. Пик прогнозируют в середине месяца.

Сейчас в России доминирует так называемый гонконгский грипп, на смену которому может прийти штамм «Виктория».

Специалисты сомневаются, что вакцины текущего сезона будут против него эффективны.

