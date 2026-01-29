Новая волна гриппа накроет Россию в феврале
Врачи связывают ее с резкой сменой погоды.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Волна заболеваемости гриппом накроет Россию в феврале. Как утверждают врачи, все из-за погоды. Температура резко изменится. После морозов наступит резкое потепление.
Это станет отличной средой для распространения вирусов. Пик прогнозируют в середине месяца.
Сейчас в России доминирует так называемый гонконгский грипп, на смену которому может прийти штамм «Виктория».
Специалисты сомневаются, что вакцины текущего сезона будут против него эффективны.
