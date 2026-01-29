Снежный ком: слухи о болезни Ардовой прокомментировала ее агент

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 841 0

Ранее в СМИ появились данные, что у актрисы еще в 2017 году диагностировали новообразование.

Действительно ли Анна Ардова больна онкологией

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Агент Анны Ардовой опровергла слухи о болезни актрисы

Информация об онкологическом заболевании звезды шоу «Одна за всех» Анны Ардовой недостоверна и ошибочна. Об этом агент заявила артистки Марина Карнаева в беседе с изданием StarHit.ru.

Ранее в СМИ появились данные, что у Ардовой якобы еще в 2017 году диагностировали новообразование. Из-за него ей пришлось перенести операцию по удалению правой почки. Утверждалось, что сейчас Анна находится под наблюдением врачей, а последняя диагностика выявила у нее доброкачественную опухоль.

Агент актрисы назвала эти сообщения вымыслом. Представительница звезды выразила крайнее возмущение публикациями.

Карнаева назвала подобные новости чушью и сравнила их распространение со снежным комом. Она подчеркнула, что речь идет о слишком серьезных вещах, чтобы верить непроверенным источникам.

«Это какая-то ошибка, вы что! Вы говорите какую-то чушь! Где вы читаете новости? На заборе, что ли?» — возмутилась агент.

Сама Анна Ардова предпочитает не вступать в публичные дискуссии по поводу своего состояния, продолжая активно работать в театре и кино.

Стоит отметить, что тема онкологии уже возникала в жизни актрисы в связи с семейной трагедией. Ее второй супруг, Александр Шаврин, ушел из жизни в конце 2017 года именно из-за рака. Несмотря на то что пара официально рассталась незадолго до этого после 20 лет брака, Ардова оставалась рядом с бывшим мужем до его последних дней.

Она самостоятельно ухаживала за ним и контролировала лечение. Сегодня артистка сосредоточена на творчестве: она служит в Театре имени Маяковского. Ее дети, Софья и Антон, также успешно строят карьеру в актерской сфере.

