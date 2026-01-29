«Наколдовала рак»: умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Тамара Плашенко

Умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Тамара Плашенко

На 71-м году жизни умерла актриса театра и кино Тамара Плашенко, известная зрителям по фильму «Восток-Запад». Об этом сообщил сын артистки Владимир Крыжановский, передает издание Voice.

Он отметил, что причиной трагедии стала агрессивная и тяжелая болезнь. По мнению близких, внезапное ухудшение здоровья стало последствием сильного личного потрясения. Два года назад актриса потеряла супруга, известного актера Александра Крыжановского. Она так и не смогла оправиться от этой утраты, практически потеряв интерес к жизни.

«Ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее. Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги», — поделился наследник артиста.

Диагноз Тамаре Плашенко поставили весной 2025 года. Врачи обнаружили у нее стремительно развивающуюся неоперабельную опухоль головного мозга размером четыре на четыре сантиметра.

Первым тревожным сигналом, заставившим женщину обратиться к врачам, стало появление бельма на левом глазу. Несмотря на интенсивный курс лечения, включавший химиотерапию и облучение, а также привлечение ведущих специалистов, спасти артистку не удалось.

Сын актрисы подчеркнул, что ее уход стал избавлением от страданий и возможностью духовного воссоединения с любимым мужем.

Последние месяцы жизни звезды были крайне тяжелыми. Даже когда болезнь начала лишать ее возможности передвигаться, Плашенко проявила невероятную стойкость и вышла на сцену, чтобы сыграть свой прощальный спектакль.

Однако уже к середине лета ситуация стала критической. У актрисы начались серьезные нарушения сознания. С наступлением осени она лишилась возможности говорить и находилась на системе искусственной вентиляции легких, так как не могла дышать самостоятельно.

Плашенко снималась в проектах «Восток‑Запад», «Возвращение Мухтара», «Новый русский романс» и десятках других.

