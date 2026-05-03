Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим работы по согласованию

Борис Сатаров
Возможны корректировки расписания рейсов, меры введены для безопасности полетов.

Как работают аэропорты Внуково и Домодедово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ведомство уточнило, что возможны изменения в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов через онлайн-табло аэропортов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки российские средства ПВО перехватили и уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом проинформировало министерство обороны в своем канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что помимо дронов были сбиты четыре управляемые авиабомбы и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, за тот же период российские военнослужащие нанесли удары по военным объектам в 147 районах Украины, задействовав оперативно-тактическую авиацию и артиллерийские подразделения.

Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим работы по согласованию
