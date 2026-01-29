Аршавин выиграл суд против Барановской об уменьшении размера алиментов

Сергей Добровинский
Футболист подал иск еще в сентябре прошлого года.

Добился ли Аршавин уменьшения алиментов Барановской

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин выиграл суд против телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Савеловский районный суд Москвы 28 января 2026 года удовлетворил иск футболиста об изменении размера выплат на детей. О подаче иска сообщалось 26 сентября 2025 года.

Это не первый случай, когда экс-звезда «Зенита» пытается оспорить сумму алиментов. В 2020 году он заявил, что его доходы уменьшились, а значит должны уменьшиться и требования бывшей гражданской супруги.

В 2012 году Аршавин вернулся в Россию играть за «Зенит», оставив Барановскую одну в Лондоне, где прежде выступал в составе «Арсенала». Он прекратил общение с Юлией и начал встречаться с петербургской журналисткой Алисой Казьминой. В ответ Барановская подала иск об отсутствии финансовой поддержки от отца ее детей.

Еще в Лондоне стороны заключили мировое соглашение — суд постановил Аршавину выплачивать алименты в размере 50% доходов за месяц.

